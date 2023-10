Maximiliano Falcón recibirá sanción por insultar a un árbitro en Copa Chile

Maximiliano Falcón no tiene descanso y continúa en el ojo del huracán. El "Peluca" ha hecho noticia por insultar fuertemente a un juez de línea durante el duelo ante Cobreloa, situación que según revelaron podría acarrearle una inminente sanción.

Y es que el uruguayo fue citado al Tribunal de Disciplina para el martes 17 de octubre para dar sus declaraciones y recibir la inminente sanción, la cual aseguran que significa lo mismo que haber recibido la expulsión ante los loínos.

Quizás te pueda interesar: Otro menosprecio después de la vergüenza: insólito plan de la Conmebol para compensar a Chile

"Cuando un árbitro complementa su informe con determinadas incidencias una vez terminado el partido, esa denuncia se asimila como una tarjeta roja. Las sanciones son las mismas que si el jugador hubiese sido expulsado", aseguró Exequiel Segall, presidente de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, a LUN.

En esa misma línea, el propio Segall aseguró que esta sanción debe aplicarse si o si en Copa Chile, por lo que el "Peluca" podría quedar fuera de la final en caso de consumarse la sanción. "Aplicaría para el más próximo partido del respectivo torneo", ratificó.

Por otra parte, el ex presidente del Tribunal de Penalidades, Ángel Botto, señaló al mismo diario el posible castigo para Maximiliano Falcón. "La figura va de 2 a 6 partidos. Mi experiencia me dice que van a ser dos porque no tenía sanciones anteriores en este torneo", aseveró.

De esta manera, Maximiliano Falcón arriesga quedar fuera a la final de Copa Chile ante Magallanes, pues es prácticamente seguro que será sancionado por haber insultado al juez de línea en el duelo ante Cobreloa.

Es importante destacar que la final de la Copa Chile entre Colo Colo y Magallanes está pactada para el 20 de diciembre en el Estadio Tierra de Campeones de Iquique, duelo en el que podría no estar Maximiliano Falcón.