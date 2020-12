Maximiliano Falcón quiere salvar a Colo-Colo: “Hay que enfrentar cada partido como una final”

El central de Colo-Colo, Maximiliano Falcón, reconoció que no la pasan bien en Macul, y afirmó que a partir de este viernes solo disputarán finales.

Más allá de la profunda crisis que atraviesa Colo-Colo actualmente, lo cierto es que necesitan sumar urgentemente de a tres puntos. Los albos registran 17 puntos de 60 posibles, y solo han festejado dos triunfos en los últimos 10 partidos, lo que los tiene como el colista exclusivo del Campeonato Nacional 2020, un fijo candidato al descenso.

Sobre ese complejo panorama se refirió el reciente refuerzo colocolino, Maximiliano Falcón. El uruguayo reconoció que "confío mucho en mis compañeros y en el trabajo que estamos haciendo. El otro día le pegaron al arco desde 40 metros, rebotó en un defensa de nosotros y se metió pegada al palo. Estamos en una situación donde nada te favorece, son rachas".

"Como hincha es normal sentir ese temor (descender a la B) y que los resultados no se te dan, pero faltan muchísimas fechas. Ganando dos partidos y que el rival no gane ya los agarras, hay que ir partido a partido y sumar la mayor cantidad de puntos", expresó el ‘Peluca’ en diálogo con Deportes en Agricultura.

Sobre eso, el ex Rentistas aseguró que a partir de este momento en lo que viene más adelante, solo jugarán finales para buscar quedarse en Primera División.

"Hay que enfrentar cada partido como si fuese una final, por lo menos la cabeza es esa y todos los partidos son importantes, sobre todo si estás en el club más grande donde estás obligado a ganar cada partido, sea la situación que sea. Esta es una situación complicada y hay que sacar la mayor cantidad de puntos posibles. Hay que trabajar todos los días a full porque esto se saca trabajando el triple y más", explicó.

Para finalizar, Falcón hizo un análisis de lo que han sido sus primeros meses en el Cacique. "En lo personal, física y mentalmente, me he sentido muy bien, contento de como me han tratado mis compañeros. Trato de dar lo mejor. La actitud siempre trato de ponerla y contagiar a mis compañeros, me he sentido muy bien desde que llegue a Colo Colo. Estoy contento por el desempeño", concluyó.