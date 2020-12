El defensa uruguayo se refirió al complicado momento del equipo popular.

Falcón enfrentó a los medios de comunicación en conferencia de prensa, el "Peluca" analizó la crisis alba:

“Desde el primer partido que jugué contra Antofagasta dije que todos los partidos costarán ganar. Así vivo el fútbol y por eso trato de dar lo mejor, pero a veces no alcanza. Creo que cualquier partido se puede ganar más allá de la posición del rival. Unión tiene grandes jugadores por lo que he podido ver y tenemos que salir con todo para llevarnos los tres puntos”, comenzó diciendo.

Respecto a la pésima racha del equipo, señaló que “cada derrota no es buena y ganar genera confianza. Como dije, el trabajo que intentamos hacer en la cancha lo entrenamos todos los días. Estamos convencidos de eso y no hay otra fórmula, si no sale, hay que seguir intentando. Iremos partido a partido para sumar”.

El charrúa no baja los brazos: “No pienso en lo más mínimo el tema del descenso. Siento que lo vamos a sacar adelante y estamos enfocados en cada partido. Estamos confiados en el trabajo del técnico, siempre se piensa en sacar esto adelante y estamos positivos”.

Falcón es el jugador preferido de los hinchas y lo hacen notar en las redes sociales:

En tan poco tiempo te ganaste el respeto de muchos colocolinos, sólo eso les pedimos garra y compromiso,un ejemplo tuyo,ojalá te quedes por un buen tiempo, gracias Peluca ¡! — KiKo Shelby ¡! (@sergio_kiko1508) December 11, 2020

Realmente falcon, ha demostrado como se mija la camiseta. Y eso que lleva la nada misma. En cambio OTROS! Que nacieron algunos en el club, juegan sin amor a nada y para que decir de algunos q no nacieron en el club. — Claudi Madariaga 🌺 (@Claudy14) December 10, 2020

Ojala hubiesen 10 falcon mas en colo colo. Con garra, hambre, con pasion...que el lote de argentinos vagos aprenda, que los juveniles sin corazon aprendan — jota ele (@jota_ele77) December 10, 2020