Los coletazos tras el clásico continúan y esta vez fue Maximiliano Falcón quien dio sus descargos. Eso sí, el uruguayo apuntó en contra de la actitud de Universidad Católica, acusando que perdieron mucho tiempo en cada jugada y solo un equipo salió a ganar el encuentro.

"Por la cancha por ahí no se pudo jugar a mayor intensidad, pero creo que sólo hubo un equipo que quiso salir a proponer o intentar ganar. Ellos hicieron tiempo en cada pelota y nosotros tratamos de hacer nuestro juego. Hay detalles para corregir, pero creo que hicimos un partido bastante correcto", mencionó el defensor postpartido.

Asimismo, el defensor uruguayo tuvo tiempo para hablar respecto al criticado estado de la cancha en el Estadio Santa Laura, apuntando que terrenos de juegos en mal estado hay que dejar el buen fútbol de lado.

"La cancha preocupa. Nos gusta llegar bien por fuera y nos va a costar un poco en el Superclásico de unas semanas más, pero esos son partidos lindos para jugar. Hay que poner un poco más de corazón que fútbol", continuó Falcón.

"CREO QUE HUBO UN SOLO EQUIPO QUE SALIÓ A GANAR, ELLOS HICIERON TIEMPO"#ESPNFShowChile Maxi Falcón, defensor de #ColoColo, analizó el rendimiento albo ante #UCatólica: "Llegamos varias veces y no pudimos hacer un gol, creo que ellos tuvieron dos remates de fuera del área" pic.twitter.com/sZmdS3j4P6 — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) August 17, 2023

Maximiliano Falcón recordó una vieja polémica

Respecto al arbitraje, Falcón no criticó el desempeño del juez. Eso sí, recordó una antigua polémica cuando Gilabert no cobró otro claro penal aquella temporada en que los albos peleaban el descenso.

“Después, al final por aquella situación que pasó me pidió disculpas, él lo pasó mal también, y creo que no hay mala intención, a veces estás tan concentrado en el partido y te equivocas. Yo tenía esa ‘espinita’ de que por mucho tiempo quise conversar con él, pero me terminó pidiendo disculpas y ya pasó”, sentenció para concluir.

Ahora los albos tendrán que poner todo su enfoque en el partido de vuelta, cuando reciban a Universidad Católica en el Estadio Monumental este domingo a las 15:00 horas, buscando el paso a la siguiente ronda de Copa Chile.