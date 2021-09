Maximiliano Falcón confesó su fanatismo por dos populares videojuegos

El defensa albo, Maximiliano Falcón, dio a conocer que no suelta su notebook gamer en las concentraciones para jugar dos videojuegos en especial.

Uno de los personajes más querido del nuevo Colo Colo de Gustavo Quinteros es el central uruguayo Maximiliano Falcón. El zaguero llegó en el peor momento de la historia del club, y fue vital en la pelea por mantener la categoría en el campeonato pasado.

El ex defensor de Rentistas de Uruguay suele compartir mucho y enviarles mensajes a los fanáticos del “Cacique”. Y recientemente dio a conocer otro aspecto de su vida. El cual tiene que ver con un movimiento muy popular este último tiempo.

El “Peluca” reconoció su lado gamer, y explicó que en las concentraciones hay dos cosas en particular que no puede no llevar consigo. Se trata de el mate y su notebook gamer, con lo que se divierte en momentos de relajo previo a los partidos.

Así lo confesó en entrevista con DirecTV Sports, donde reveló su cercanía con los videojuegos. En particular dos, uno que es desarrollado por la compañía argentina NGD Studios, y otro más reconocido mundialmente y que goza con millones de usuarios.

"Soy gamer, juego hace muchos años. Juego un juego argentino que se llama Regnum, también al LoL (League of Legends)", reconoció el zaguero charrúa, quien recientemente apareció en la prenómina de Uruguay para las Eliminatorias Sudamericanas.

E igual reconoció que ha sido víctima de aquellos jugadores con mayor nivel que tienen poca paciencia con los que juegan menos. Por eso, Falcón reconoció que le gusta el LoL, pero solo en niveles no competitivos para evitar los insultos.

"Juego más que nada para divertirme. Es muy tóxico, por ahí no soy muy bueno y me rajan a puteadas", finalizó el 37 del “Cacique".