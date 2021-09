Maxi Falcón reveló detalles de aquel día en que bajó en el área a Roberto Gutiérrez y el árbitro del duelo ante O'Higgins cobró penal. Tomás Alarcón marcó el empate que mandó al elenco albo a jugar el partido por la permanencia ante la Universidad de Concepción.

"Llegamos al vestuario y había un silencio tremendo, y aparte los resultados también no se dieron, porque se dieron todo para que nosotros juguemos el partido definitivo”, afirmó el Peluca a estelarbet_cl.

Además, relató que: “me pegó fuerte, mira que yo soy una persona que tengo bastante personalidad, y que no lo derriban fácil, pero ese partido, ese error que cometí”.

“Es más en una charla con mis compañeros después les dije que me disculparan que había sido el peor error que había cometido en mi carrera, más allá que mi carrera es corta aún, pero sí, me pego fuerte, mucha gente no lo sabe, pero me pego fuertísimo”, agregó.

“Llegue a casa, y mi señora como que se comió esa amargura, el no hablarle y creo que me acosté cuando llegue a los 40 minutos, y sí, no aguante, me puse a llorar y estaba hecho mierda, pero mal, estaba hecho pedazos mal", comentó el defensor.

“Al otro día fui a entrenar y había gente afuera y me dijeron ‘no pasa nada, vamos por el partido de permanencia’ y la gente y bueno mis compañeros también me ayudaron a levantar cabeza". cerró.

Así se jugará la fecha 21 del Campeonato Nacional:

DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE

Santiago Wanderers vs Cobresal, 15:00 horas, Estadio Elías Figueroa.

Audax Italiano vs Unión La Calera, 17:30 horas, Estadio El Teniente.

Curicó Unido vs Universidad Católica, 20:00 horas, Estadio La Granja.

LUNES 13 DE SEPTIEMBRE

Ñublense vs Huachipato, 16:30 horas, Estadio Nelson Oyarzún.

Unión Española vs Universidad de Chile, 19:00 horas, Estadio Santa Laura.

MARTES 14 DE SEPTIEMBRE

Deportes La Serena vs O'Higgins, 14:00 horas, Estadio La Portada.

Colo Colo vs Everton, 19:00 horas, Estadio Monumental.

MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE

Palestino vs Deportes Melipilla, 16:00 horas, Estadio Municipal de La Cisterna.