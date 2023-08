Maxi Falcón le manda un desafiante mensaje a Universidad de Chile

Maxi Falcón ya palpita el partido ante los azules, el defensor de Colo Colo no tiene dudas del complejo panorama que tendrán el sábado en el Estadio Santa Laura.

"Deben ser siete u ocho clásicos que me toca jugar. Como digo siempre, estos partidos son muy importantes. Uno queda en la historia de los clubes por ganar campeonatos, pero también por ganar clásicos. Por jugarlos como se tienen que jugar. Es una semana muy linda para nosotros. No me ha tocado perder aún, esperamos que siga así”, dijo el uruguayo en una entrevista con la radio Cooperativa.

“Clásicos son clásicos, lo veníamos comentando. No se les han dado los resultados últimamente y a nosotros sí, pero en esos partidos puede pasar cualquier cosa. Se juegan al 100, ellos se van a jugar la vida en cada pelota igual que nosotros. Va a ser una guerra, espero que salga un buen fútbol”, anticipó el Peluca.

“En la semana se transmite no sólo en el mismo club. También en la calle, cuando sales al mall, a comer. “El sábado se gana, Peluca”. Es una energía diferente: te lo marcan tanto, hacen tanto énfasis que la gente lo vive como tal. Lindo. Me encantan esta clase de partidos”, remarcó el ex jugador de Rentistas.

Falcón lamentó la falta de hinchas albos: “lástima que se va a jugar con público local. Pero me gusta que me puteen un poco igual, que la mística esa del fútbol no se pierda nunca. Creo que va a ser un buen partido”.

El Superclásico del Campeonato Nacional fue programado para el sábado 2 de septiembre, a las 15.00 horas. Universidad de Chile recibirá a Colo Colo en el estadio Santa Laura, donde se jugará sin público visitante.