Maxi Falcón: "Jugamos de igual a igual, pero cambió todo por un error del árbitro"

Colo Colo cayó 1-2 en el Estadio Monumental de Santiago frente a River Plate por la Copa Libertadores. Maximiliano Falcón estuvo en conferencia de prensa tras el duelo.

El Peluca aseveró que: "Fue por detalles, nosotros tuvimos las mismas situaciones que ellos y ellos estuvieron más finos. Cambió todo por un error del árbitro. Si cobran esa falta por ahí quedaba empatado o no, quizás tenían otra o nosotros, pero ahí cambia el partido".

"En juego, más allá del primer tiempo donde ellos tuvieron más la pelota, jugamos de igual a igual ante un rival que ha ganado Copa Libertadores, que pelea al más alto nivel, estoy conforme, hicimos un gran partido", añadió.

Sobre el duelo ante River, Falcón señaló que: "Vi bien al equipo, es la primera vez que me toca jugar un partido de tan alto nivel aunque todos los partidos de Copa son así, pero fue ante un gran rival. Me quería medir ante estos jugadores y me sentí muy bien, me voy conforme, con un sabor amargo por el resultado, pero lo importante es darle más bola a lo táctico, al nunca renunciar al juego. Errores podemos tener todos y ellos lo aprovecharon".