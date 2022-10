Maxi Falcón celebró mantener controlado a Fernando Zampedri

El defensor de Colo Colo, Maximiliano Falcón, fue clave para poder contener los ataques del delantero de la Universidad Católica en el empate sin goles en Macul.

El Peluca reveló su receta y el sabroso diálogo que tuvo con su colega Emiliano Amor.

"Sí, siempre hay que estar cerquita. Me di cuenta que (Roberto) Tobar en el minuto 2 no iba a cobrar mucho y ahí aproveché. Hablé con Emi (Amor) y le dije que era nuestro partido. Ahí, lo que intenté era dejarlo sin energía para que no pudiera, en el segundo tiempo, tratar de hacernos daño y esa fue la idea de estar siempre cerca y creo que salió bien", contó el Peluca.

"Sí, como dije, dependemos de nosotros más allá que hayamos empatado. Con un triunfo somos campeones. La idea, obviamente, es siempre ganar el partido, ganar los tres puntos, alejarnos más y tratar que no nos hagan goles. Eso es importante y nosotros vamos a seguir trabajando para el fin de semana y salir campeón", dijo.