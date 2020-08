El Pampa recordó el patadón en el clásico en donde los azules humillaron al Cacique en la semifinal de vuelta del Apertura 2012.

El ex delantero de Audax y Colo-Colo reconoció estar arrepentido por esa jugada y en conversación con Pelota Parada de CDF volvió a expresarlo.

"Obviamente de eso me arrepiento, porque no me perjudico yo solamente, ahí yo perjudiqué a Marcelo", expresó el Pampa desde Argentina, quien además expuso sus razones para entrarle con tanta fuerza al carepato.

"Lo que hice en ese momento fue lo más fácil. Al verte superado tienes una reacción de ese tipo. También la realidad es que Marcelo estaba canchereando, tiraba boludeces y decía cosas, algo que no me acuerdo. En ese momento canchereaba", explicó.

Para finalizar agregó que "el salió ganando en todo sentido. Ganó el partido y yo me comí cuatro partidos del otro campeonato. Salí totalmente perjudicado, pero sí, me arrepiento".

Mira la patada descomunal acá: