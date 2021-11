Mauro Icardi tomó drástica medida para recuperar el amor de Wanda Nara

El ariete del PSG, Mauro Icardi, tomó una increíble decisión sobre su patrimonio después de que se conociera un regalo que le hizo a China Suárez.

Cuando la historia parecía acabarse de manera definitiva, Mauro Icardi volvió a darle vida a la teleserie del año que protagoniza junto a Wanda Nara y China Suárez. Esto porque, según algunos medios trasandino, el delantero del PSG tomó una drástica medida para intentar salvar su matrimonio.

Esto después de la bomba que soltó la periodista Yanina Latorre con una de sus populares revelaciones. Esto porque afirmó que dialogó con Icardi y fue él mismo quien le confesó que le había hecho un regalo a China Suárez.

"Él me contó que todo lo que dije es verdad, que Jakob lo espero en el auto, que reservó la habitación a nombre de un polista y que le regaló la remera rosa del Paris Saint-Germain a la China", explicó la comunicadora.

"Me confesó que no tuvo sexo. Que empezaron a hablar, le gustó y se calentó. Que nunca definía, que lo apuraba. Tres días si, cuatro no, videíto va, videíto viene", reconoció. Pero tras eso no dejó espacio para la duda y confirmó que el futbolista "sigue amando a Wanda".

De esa manera, Icardi tendría todo planeado para jugarse su última opción de recuperar su relación. Motivo por el cual decidió ceder todo su patrimonio hasta 2050 a Wanda Nara.

Según la periodista Débora D’Amato, el ex atacante del Inter de Milán habría firmado un importante contrato. Escrito en el cual le otorga los derechos de todas las propiedades con las cuales cuenta.

La transferencia se llevó a cabo a nombre de la empresa World Marketing Football, que fundaron juntos en Milán y donde Wanda es la única accionista. Y entre las distintas propiedades aparecen un penthouse en Milán y una casa en Lago de Como, entre otras.