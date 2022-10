Mauro Icardi se lanza con todo en contra de Wanda Nara

El futbolista del Galatasaray, aburrido de todo lo que se ha hablado en torno a su vida privada, decidió realizar un live de Instagram para referirse en duros términos sobre su ex.

"Estaba tan aburrido, se hablaron tantas cosas que tengo que salir a aclarar", comenzó diciendo el seleccionado argentino. Para luego lanzarse con todo contra quien fuera su pareja durante 9 años señalando que, "Es el hazmerreír del mundo entero con su comportamiento, con sus actitudes. La verdad no estoy preparado para seguir bancando esto y defender lo indefendible".

El delantero argentino, además se refirió al estado de su relación indicando que aún no están separados legalmente. "No estamos divorciados, las cosas se hablan en persona, no poniendo mensajitos. El año pasado lo hizo y era mentira, estuvimos todo un año juntos", señaló.

En el live de Instagram se refirió a la supuesta relación de la modelo con el cantante de música urbana L-Gante, quien hace algunos días confirmó que mantenían un romance e incluso ya han publicado fotos juntos.

Icardi no cree en esa nueva relación y se refirió a ella con la contundente frase: "todo publicidad".