Mauricio Pinilla: "Si la U baja a la B, será porque se lo mereció"

Mauricio Pinilla analizó el complejo presente del equipo que lo formó como futbolista. El ex delantero de Universidad de Chile en su rol de comentarista aseguró que la escuadra universitaria debe partir de cero y que en caso de perder la categoría, será merecido.

"Para mí, ojalá que la U no clasifique a nada y parta desde cero, con un proyecto nuevo y chao, si no tiene otra cabida. Esto de estar parchando todos los años, de tratar de apagar el incendio con bencina no resulta y no va a resultar", expresó en ESPN.

El ex goleador no se quedó ahí y agregó: "Si la U baja a la B, será porque se lo mereció", comentó.

Consignar que Universidad de Chile se encuentra en el décimo lugar de la tabla de colocaciones, con 34 puntos, a seis de la zona de promoción y buscará levantar cabeza cuando el sábado enfrente a Curicó Unido a las 16:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.

