El ex Universidad de Chile se refirió al partido de su equipo ante los albos.

El delantero de Coquimbo Unido regresa de una lesión ante el cuadro Popular:

“Para mí siempre va a ser un clásico, nunca lo he escondido. Es de los partidos más lindos. No es fácil jugar contra Colo Colo, aunque venga en un momento complejo, no recibe muchos goles. Vienen en un momento psicológico no muy positivo”, afirmó Pinilla.

En ese sentido y analizando el mal presente del Cacique, sostuvo que “hoy dicen todos que un resultado negativo deja más en el fondo a Colo Colo, pero a nosotros nos preocupa salir de lo más bajo de la tabla, en beneficio nuestro”.

“Motivaciones para enfrentar a Colo Colo nunca faltan, no hay partido más lindo para volver que en un clásico personal. Después de La Serena, es un partido muy importante para la región, además. Yo Estoy muy bien y espero que sea un partido muy lindo. Espero poder entrar y tener la posibilidad de ayudar a mi equipo a ganar”, cerró.