El delantero de Coquimbo Unido entregó su opinión sobre la salida del Comandante del Popular.

Pinilla fue la gran figura en el clásico de la cuarta región, Pinigol marcó el definitvo 2-1 ante La Serena, pero no sólo conversó sobre su equipo, además analizó el mal momento que vive Colo-Colo.

En entrevista con el diario El Mercurio, el ex ariete de la "U" expresó que “se notó que no había una sintonía entre los jugadores y el técnico. Cuando pasa eso, es difícil arreglar lo que no funciona”.

Agregó que: “es difícil llegar pateando tan fuerte las puertas de un camarín en un equipo grande, sacando jugadores con experiencia, como pasó con Jorge Valdivia y Jaime Valdés. Uno entiende que hay ciclos que se cumplen, pero es difícil hacer cambios tan bruscos, porque sufre el plantel y ahí tienes el 90% de la tarea perdida. Entró muy fuerte tratando de darle un vuelco 100% al camarín y eso le pasó la cuenta”.

También se refirió a las opciones de ser nominado por Reinaldo Rueda a la selección chilena para las Clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar, expresó que: “mientras me sienta bien y crea que puedo ser un aporte, estaré disponible para la selección. Si me llega una convocatoria, bienvenida sea, estoy a disposición, pues nunca he renunciado a la Roja”.