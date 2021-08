Mauricio Pinilla y dura confesión de su carrera: “Me había apestado el fútbol”

El ex jugador chileno, Mauricio Pinilla, habló sobre el momento más complejo de su carrera y reconoció que “pensaba que era dueño del mundo”.

Mauricio Pinilla vivió grandes momentos mientras fue jugador de fútbol en Universidad de Chile, la Selección Chilena y Europa. Pese a eso, varias veces su carrera se vio opacada por complejos momentos que le tocó protagonizar.

El ex jugador vive actualmente un gran momento como comentarista de deportes en televisión. Y a pesar de que no ha pasado mucho tiempo desde su retiro, el ex goleador de la U reflexionó al respecto de su pasado en el fútbol.

Pinilla participó en el programa de conversación de Jorge Zabaleta, Pedro Ruminot y Francisco Saavedra en redes sociales. Donde confesó algunas situaciones oscuras de su vida como jugador de fútbol.

“¿Hay alguna etapa de tu carrera que te gustaría eliminar?”, consultó Zabaleta. A lo que “Pinigol” respondió sin dudar que "varias. Yo estuve dos años sin jugar prácticamente".

"Estaba en Saturno. Tenía mi cabeza en otro mundo y como que la cabeza mandaba y el cuerpo no respondía. Entonces deje de jugar, me retiré", confesó el ex Coquimbo Unido.

Sobre lo mismo, el ex goleador añadió que "dije ‘no juego más esta weá, quiero hacer otra weá, quiero dedicarme a otra cosa’. Me había apestado el fútbol, me había separado, lo había pasado como el hoyo”.

Tras eso, el grupo hizo un poco de ficción y le preguntaron al ex seleccionado nacional que hubiese sido de su carrera si hubiese estado más enfocado. Lo que terminó con Pinilla en una profunda reflexión.

“Sí. Y mal... porque yo de cabro chico siempre fui súper responsable, no salía a ningún lado, entrenar y jugar, entrenar y jugar. Llegó el momento en que empecé a ser más conocido, más popular, Selección, y se me fue un poquito la olla", reconoció.

Así, el formado en la U finalizó su relato rememorando cuando tenía apenas 18 años, y ya contaba con departamento y auto propio.

“Entonces me importaba todo una raja, pensaba que era dueño del mundo, que podía hacer las weás que quisiera. Me paseaba de arriba abajo y me importaba todo nada, me peleaba con todo el mundo”, concluyó.