Mauricio Pinilla trata de "mentiroso" a Hernán Galindez

El golero no lo pasa bien en la U. El portero argentino nacionalizado ecuatoriano acusó recibir amenazas tras el fallo de la FIFA por el caso de Byron Castillo.

"¿Qué debe hacer la U con Hernán Galíndez? Ya basta con esta historia, si Galíndez se quiere ir, que se vaya, por Dios", inició el ex delantero de Universidad de Chile y La Roja en Radio Agricultura.

Mauricio Pinilla: "La U no puede regalar a Hernán Galíndez"

Además, el ex atacante le bajó el perfil a las amenazas que recibió Galíndez, asegurando que "yo me lo cruzo (a Galíndez) en la calle y no sé quién es".