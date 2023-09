Mauricio Pinilla tildó de cacho a Jordhy Thompson

La indisciplina de Jordhy Thompson y Damián Pizarro fue uno de los grandes temas de discusión esta semana en la previa de una nueva edición del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile. Esta polémica generó múltiples reacciones desde el mundo deportivo, donde Mauricio Pinilla también se sumó a las críticas para los jóvenes jugadores del cacique.

La situación en cuestión fue un partido amistoso de fútbol amateur , donde asistieron ambos futbolistas ya mencionados, quienes se vieron enfrascados en una pelea durante el mismo. Esta acción tuvo fuertes repercusiones en la directiva y cuerpo técnico de Colo Colo, donde se tomó la dura decisión de dejar fuera del Superclásico a ambos jugadores.

Como ya lo mencionamos anteriormente, Mauricio Pinilla fue uno de los exjugadores que también criticó esta indisciplina. Pinilla comenzó con una sarcástica pregunta diciendo, "¿es verdad que los dirigentes de Colo Colo llamaron a México para decirles que era una broma que rechazaban la oferta, que sí aceptan la propuesta de Thompson?", señaló entre risas.

El exseleccionado nacional también fue más serio y criticó duramente a Thompson diciendo que, "el tema de Damián Pizarro no tiene nada que ver con Thompson. Hoy Jordhy Thompson es un cacho para Colo Colo. No entiendo cómo Colo Colo no fue capaz de venderlo y sacarse ese cacho de encima".

Finalmente, Pinilla sentenció diciendo que, "en Colo Colo sabían que en cualquier momento iban a tener que asumir una nueva pérdida, una baja en su valoración. Ahora nuevamente no va a poder contar con el jugador a nivel deportivo y queda desvalorizado. Y no se pegaron una pichanga con los mejores amigos relajados. Fueron a competir a una liga", cerró Mauricio en una crítica que apuntó al jugador y a la directiva del club.