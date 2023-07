Mauricio Pinilla no puede creer el error arbitral que favoreció a Colo Colo. El ex futbolista de Universidad de Chile aseguró que el gol no cobrado en el partido de la Copa Chile lo cambiaba todo para los caleranos.

“Tremenda cagadita que se mandaron porque el partido terminaba de otra manera, lo más probable. El marcador hubiese sido diferente”, comenzó diciendo en Radio Agricultura.

Luego continuó asegurando que el gol de Calera hubiera sido vital para un resultado que terminó 6-1 a favor de los locales: “¿Qué pasa cuándo tú partes ganando el partido al minuto? ¿Cambiaba la cosa? Es un horror”.

Pinilla no puede entender el garrafal error que perjudicó a Calera.

“No creo que hayan querido favorecer a Colo Colo pero es un tremendo error. Hoy, con todas las cámaras y redes sociales que tenemos, no creo que estos tipos se vayan a exponer. Además les van a dar como tarro toda la semana y más. Pero la gente se dio cuenta automáticamente que la pelota había entrado” finalizó Pinilla.

Roberto Tobar sacó la voz

“Lamentablemente se comete un error bastante evidente por parte del equipo arbitral tras no cobrar un gol legítimo por parte de Unión La Calera ante un autogol de un defensor de Colo Colo”, aseguró el jefe de los árbitros chilenos.

La ANFP tomó una importante decisión y lanzó un duro castigo sobre el árbitro Víctor Abarzúa y el juez asistente Claudio Urrutia, quienes quedaron fuera de la designación para la fecha 16 en el Campeonato Nacional.

De todos modos, ambos jueces habían sido programados en el partido de Universidad Católica y Everton, como cuarto y primer asistente, pero ninguno de los dos estará presente en el inicio de la segunda rueda del campeonato chileno.