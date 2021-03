El ex delantero de Coquimbo dejará las canchas para integrarse a la importante cadena deportiva.

Mauricio Pinilla, el ahora exfutbolista, se integrará a ESPN FC, ícono de noticias del fútbol, programa que continuará con su horario habitual de lunes a viernes a las 22:30 horas.

Ante esto, Mauricio Pinilla señaló: “La verdad es que estoy muy contento y muy agradecido de esta hermosa posibilidad que me ha dado ESPN. Tengo mucha confianza en que voy a estar a la altura de las circunstancias, sobre todo porque voy a hacer lo que más me gusta, que es comentar el fútbol, junto a este tremendo grupo de profesionales que me va a tocar trabajar.”

No será la primer experiencia de Pinilla como comentarista deportivo, ya que fue parte del área deportiva de TVN durante el mundia de Rusia del año 2018.

A través de su Instagram, Pinilla se despidió de los hinchas piratas: "Fueron dos años y para mí de los más hermosos de mi carrera. Quiero agradecerles de corazón a todos los hinchas, club, administración y corporación por dejarme ser parte de esta hermosa realidad".

"Lamentablemente no termino el año como esperaba, pero me voy con la frente en alto y orgulloso de haber vestido, sudado y honrado esta hermosa camiseta ¡Gracias piratas de mi corazón para siempre!", añadió.