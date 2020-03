El delantero nacional se olvidó del equipo que lo vio nacer.

El ex ariete de la selección chilena, aseguró que el tema de volver a Universidad de Chile para cumplir su sueño de retirarse en el club de sus amores quedó en el pasado y que su último club en el profesionalismo será el equipo de la cuarta región.

"Para mí la U es un capítulo cerrado. Seguiré siendo hincha, pero de verdad que ya no es tema retirarme en la U, lo haré en Coquimbo", comenzó diciendo.

Además cree que: "mi carrera terminará acá en Coquimbo. Sea que juegue uno, dos o tres años más, me retiraré acá. No tenemos planes familiares ni personales de irnos otra vez afuera. A mi edad, con la felicidad que afronto los últimos años de mi carrera, no tendría por qué moverme de la ciudad".

Pinigol la tiene clara: "de jugar en Chile será en Coquimbo, no me cambiaría de equipo nuevamente. Soy feliz y no me movería de acá bajo ningún motivo".

Al ser consultado de volver a vestir la camiseta de la Roja: "mientras me sienta bien y crea que puedo ser un aporte, estaré disponible para la selección. Si me llega una convocatoria, bienvenida sea, estoy a disposición, pues nunca he renunciado a la Roja".

Recordemos que este domingo Coquimbo recibe en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso a La Serena, partido que se disputará desde las 12:00 horas.