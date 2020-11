Mauricio Pinilla se tiró con todo contra el VAR en redes sociales

El delantero chileno, Mauricio Pinilla, explotó contra el videoarbitraje y sus fallas y se tiró son filtro a través de redes sociales.

No parece nada nuevo, pero ayer el VAR sumó un nuevo detractor en el Campeonato Nacional 2020. Han sido los hinchas, los técnicos, los periodistas deportivos y también los jugadores, muchos se han quejado, y muchos también se han visto afectados por los inentendibles cobros de los árbitros nacionales, que más que un aliado han sumado un enemigo con la tecnología.

Así fue el caso del delantero de Coquimbo Unido, Mauricio Pinilla, que se cansó de las polémicas con los árbitros y se lanzó sin filtro por redes sociales. A través de su cuenta de Twitter, ayer el ex Universidad de Chile soltó una ácida crítica contra la polémica tecnología, e incluso exigió que no se utilice más en nuestro país.

"¡La ordinariez que está haciendo el supuesto VAR no tienen pies ni cabeza!", soltó Pinigol. "En Chile no cumple en lo absoluto para poder funcionar", agregó en su Twitter.

Y eso no fue todo, ya que el jugador de larga trayectoria en Italia solicitó que estas teconologías no se usen si no están las condiciones idóneas. "Si no tienen las cámaras suficientes, mejor eliminarlo ahora ya. Y los árbitros ni hablar, un desastre. ¡Parece que lo hicieran adrede!", agregó.

Finalmente, el VAR seguirá estando presente en Chile y en las distintas competiciones donde se emplea. Sin embargo, las constantes polémicas ocasionadas por el ‘Video Assistant Referee’ y las decisiones de los jueces, han causado que se investiguen nuevos métodos para que nadie se vea afectado.