Mauricio Pinilla se ofreció para ser el profesor de Damián Pizarro

Luego de casi tres meses sin marcar con la camiseta de Colo Colo, Damián Pizarro por fin pudo inflar las redes en el amistoso frente a Deportivo Cali, donde se matriculó con un doblete en la remontada por 5-4 en el Estadio Monumental.

"Dame a Pizarro una semana y te lo dejo goleador del torneo. Tiene que aprender que el arco no se revienta, tiene que empezar a buscar los palitos", expresó el ex delantero de Universidad de Chile en el análisis de las 14 horas que realizó en radio Agricultura.

Enseguida 'Pinigol' continuó explicando que Pizarro "quiere reventar el arco, quiere darle toda la fuerza. ¿Por qué? Porque en la sub 17 y en la juvenil tú tienes que romper el arco, pero en el primer equipo no, tienes que buscar los palos. Tienes que buscar la precisión más que la fuerza. Es cosa de ver los goles de Chupete Suazo".

Damián sacó la voz tras anotar un doblete: "Tenía que seguir intentándolo, no me iba a rendir nunca y voy a seguir trabajando, yo no me conformo con tan poco”, mencionó en diálogo con ESPN.

Damián Pizarro lleva 3 goles con la camiseta de Colo-Colo.

Respecto al resultado del duelo ante los colombianos, el “9” de los albos señaló estar “contento igual por el equipo, en el primer tiempo fuimos perdiendo y después con pura garra sacamos el partido adelante. Cometimos errores que tenemos que mejorar porque se nos vienen partidos muy importantes, pero pudimos sacarlo adelante y ganamos, es lo primordial”.

El próximo desafío de Colo Colo será este sábado 24 de junio, cuando reciba en el estadio Monumental a Unión La Calera por Copa Chile, Pizarro nuevamente asoma como titular en el equipo que parará Gustavo Quinteros.