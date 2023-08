Mauricio Pinilla se lanza contra canterano de la U: "Es un pajero"

Mauricio Pinilla armó un listado de jugadores jóvenes con más futuro en Chile, todo pasó en el programa media punta de Daniel Arrieta, Verónica Bianchi y Nicolás ‘Loco’ Peric.

Pinilla no tiene dudas sobre los canteranos que podrían ser un aporte para la Roja de todos: “Aravena (Alexander), Pizarro (Damián) y Assadi (Lucas). Soy pro Damián Pizarro, cómo vas a crucificar a un cabro chico que lo tiraste a la pelea por necesidad. Hay que esperarlo lo que sea necesario, tiene condiciones”, comenzó explicando el ahora commentarista de fútbol.

En el listado no aparece Darío Osorio: "Por actitud, porque creo que le falta actitud. Tiene los fundamentos, pero una hueá que me calienta a mí es que el hueón es pajero, esa hueá la odio. Pajero, porque lo tiene todo, de la Selección me dijeron lo mismo”, reveló Pinilla.

Osorio anotó el gol del empate ante Curicó Unido.

Pinilla, de todos modos, destacó a Osorio pero le deja una advertencia de cara a lo que viene en su carrera: “Va a ser un crack, porque su mentalidad la va a cambiar, pero hoy no vale ni un millón de dólares”, le dijo el ex seleccionado en el cierre.

Los azules vienen de 5 partidos sin ganar, el equipo de Pellegrino no levanta cabeza. Universidad de Chile volverá a las canchas el viernes 25 de agosto a las 18:00 horas. En el estadio Nicolás Chahuán Nazar, la U visitará a Unión La Calera por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2023.

La U cayó en un partido amistoso que se jugó a puertas cerradas en el Centro Deportivo Azul, Audax Italiano le ganó 2-1 al equipo universitario.

Cabe mencionar que el duelo se jugó con dos tiempos de 35 minutos.