Mauricio Pinilla revela el favor que le pidió a Damián Pizarro

La proyección que tiene Damián Pizarro es innegable, sin embargo, esta se podría estar viendo empañada por los actos de indisciplina del joven jugador. Es por esto que Mauricio Pinilla salió al rescate y aseguro haber tenido una conversación con el delantero.

"Ya hablé con él. Pero no voy a decir nada, porque son temas entre nosotros. Hablé con él y está muy receptivo, me pareció un chico muy inteligente", comenzó mencionando Pinilla en Radio Agricultura.

Además, el exazul aseguró que "creo que Damián Pizarro después de esta no se va a mandar ninguna más, por lo menos por lo que conversé con él. Más allá de que no fueron solamente temas futbolísticos, sino que fueron temas mediáticos. Es un tipo muy inteligente, me pareció muy receptivo".

Además, el ex seleccionado nacional reveló que estuvieron hablando mucho rato por teléfono, pero no quiso ahondar en detalles más profundos.

"Bastante rato tuve la posibilidad de conversar con él. Obviamente no voy a entrar en detalles, porque es un tema personal nuestro. Pero el tipo me parece que es receptivo y va a resolver sus problemas lo más pronto posible", sentenció.

Al cierre, Pinilla finalizó diciendo que "le dije me mandé todas las cagadas compadre, por favor no hagas las que hice yo. Me dijo muchas gracias por los consejos".

Es así como Damián Pizarro suma apoya desde todos los frentes para que su promisoria carrera no se venga abajo por motivos extrafutbolísticos, pues ahora estará largas semanas fuera de las canchas debido a una lesión en su mano obtenida por la pelea que protagonizó.