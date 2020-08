Mauricio Pinilla compartió publicación con la impactante lesión de su tobillo

El delantero de Coquimbo Unido protagonizó la imagen más impactante en el regreso del fútbol chileno.

Una dura jornada sabatina vivió el cuadro de Coquimbo Unido, quienes cayeron por 2-1 ante Huachipato, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

En el encuentro -que fue televisado por CDF y CHV-, se vivió una fuerte escena, donde el delantero nortino, Mauricio Pinilla, fue bajado en el minuto 34′ por el "Cimbi" Cuevas con una feroz "trancada".

El ex delantero de la "U" no ocultó el dolor apenas sintió el contacto en su tobillo derecho. Sin embargo, aguantó y siguió en cancha hasta el final. Incluso tuvo en sus pies el empate. Pese a esto, tras el pitazo final hizo un mea culpa por su actitud. Especialmente porque arriesgó lo que pudo significar una lesión más grave.

"Siempre trato de dar lo mejor a veces me equivoco como hoy. Quizá era mejor salir antes. No lo sé pero hago todo con la mejor intención y asumo mi responsabilidad pero jamás bajar los brazos. Mis disculpas piratas pero mi instinto me decía que tenía que seguir", publicó Pinilla en sus redes sociales.



Revisa la publicación del delantero: