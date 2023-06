Mauricio Pinilla no tuvo clemencia a la hora de criticar el desempeño de Diego Valdés, actual volante de La Roja, se llenó de críticas de los hinchas durante el duelo amistoso en Santa Cruz de la Sierra.

"Lamentablemente una decepción es Diego Valdés, quien no logra definitivamente empoderarse de la camiseta de la selección chilena, pese a que tiene las condiciones y cualidades, no hace lo que le vemos en México. Esperemos que de una vez por todas, en las Clasificatorias, él pueda despegar y romper este maleficio que tiene con La Roja”, comenzó diciendo el ex futbolista formado en la U.

Duramente durante la transmisión del amistoso en Radio Agricultura, Pinilla siguió dándole a Diego Valdés. “Algo está pasando en su cabeza, porque es algo emocional, no es algo técnico táctico ni físico. Falló un pase a cinco metros después que se sintió afectado por las dos jugadas claras que tuvo”, disparó Pinilla.

Pinilla le cayó con todo: Diego Valdés tuvo el gol para la Roja de todos.

Por último, Mauricio Pinilla le mandó un fuerte recado al futbolista que juega actualmente en México: “Yo le tengo fe todavía, pero está en deuda y hay que exigirle y decírselo: ‘Muchacho, estás en deuda, un poco más de personalidad, anda, juega hacia adelante y no juegues hacia atrás, porque hacia atrás no provocas el daño que estás acostumbrado a generar’”.