Mauricio Pinilla hizo pebre a Poyet por desubicado comentario a periodista

El actual comentarista de ESPN, Mauricio Pinilla, hizo pebre al técnico de la UC y reconoció que "quiere esconder lo asqueroso que juega su equipo".

Gustavo Poyet ha sido blanco de las críticas desde el miércoles recién pasado, cuando Universidad Católica empato con Everton por Copa Chile. El técnico uruguayo tuvo duras palabras con el periodista de ESPN, Ricardo Shannon, producto de su trabajo de reporteo. Situación que no gustó para nada a Mauricio Pinilla, que destruyó a Poyet.

Lo exhibido por el tricampeón del fútbol chileno en el Estadio Sausalito por la ida de los octavos de final del torneo estuvo lejos de lo esperado. Por eso rescataron un empate sin goles, pero lo que vino tras el encuentro fue peor.

El estratega charrúa enfrentó al comunicador por adelantar la formación de su equipo en redes sociales. "Como sabes el equipo antes que todo el mundo sería interesante saber quién te lo dice de adentro. Tienes mucha suerte de trabajar en Chile, en otro lado del mundo no trabajabas", disparó.

Y la inaceptable actitud del técnico cruzado molestó profundamente por su desubicado comentario, y las críticas le llovieron. Bajo ese contexto, Mauricio Pinilla se sumó y utilizó su espacio en ESPN para tirarse sin filtro contra el entrenador de la "Franja".

"Seguramente (Gustavo Poyet) quiere esconder lo asqueroso que juega su equipo cuando los plantea", disparó Mauricio Pinilla de entrada.

"Jugué quince años en el extranjero y siempre se supieron las formaciones, los periodistas hacen su pega, le guste a uno o no", complementó "Pinigol".

"Usted, señor Poyet, es un desbuicado, es un falto de respeto con las personas. No con el periodista en este caso y no lo digo porque esté en esta parte ahora", añadió el ex goleador azul.

El ex delantero formado en Universidad de Chile no se quedó ahí, y se la jugó con una confesión. "Yo cuando era joven odiaba a los periodistas, me peleé mil veces. Pero hay que respetar a todos, más en los tiempos que corren".

"No seas falto de respeto con un joven que estudió, que sus padres pagaron su carrera para que fuera un profesional. No puede decir esas barbaridades. Falto de respeto", concluyó.