Mauricio Pinilla: "Habré derrochado tres o cuatro millones de dólares"

Mauricio Pinilla estuvo presente en una charla realizada en la Universidad San Sebastián, el ex jugador reveló detalles de sus primeros años como futbolista profesional: "Un joven hoy día, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando recibe una suma importante de dinero? El auto, la ropa, la fiesta, los lujos. Lamentablemente, yo en mi carrera -en los primeros tres años- habré derrochado tres o cuatro millones de dólares botados a la basura, literalmente. En compra de autos, pérdidas, viajes y relojes”, confesó Mauricio Pinilla en el desarrollo del conversatorio “Colgando los Botines” realizado en la USS Ciudad Deportiva.

"Entre los 18 y los 24 años, invertí muy poco. Boté mucho dinero, como les dije. Pero hubo un momento en el que dejé de jugar seis meses y me quedé sin liquidez, pese a que tenía algunos activos. Tuve que reiniciar mi carrera desde cero. Pude haberme ido al Parma y lo deseché porque no lo merecía. Por eso me fui al Grossetto en la serie B italiana. Para empezar de nuevo y esta vez, asesorarme con gente que me permitiera terminar mi carrera, tranquilo”, admitió Pinilla.

El ahora comentarista deportivo de TVN, expresó que: “los jugadores deberían dedicarse a solo eso. Jugar al fútbol y recaudar la mayor cantidad de dinero posible y asesorarse bien”.

Está lleno de personas que te prometen que, si les pasas 100 millones de pesos, te van a pasar 150 millones y eso no pasa en ninguna parte. Uno de los peores errores, es que sean los propios jugadores quienes traten de hacer negocios ellos mismos”, concluyó Pinilla.

Francisco Labbé, académico de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad San Sebastián, aseguró que:

“Es un gran aporte generar instancias para abordar estas temáticas. Tomar casos reales, como el de algunos deportistas o casos mediáticos como el conocido albañil Cárdenas, quien hace muchos años ganó millones en la Polla Gol y, por no cuidar su dinero, perdió todo, teniendo que volver a su oficio, contribuye a generar consciencia sobre estas temáticas”, finalizó.