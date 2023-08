Mauricio Pinilla dice que actualmente la U es un equipo chico

Mauricio Pinilla criticó duramente la conferencia de prensa de Mauricio Pellegrino en la previa del importante compromiso ante Unión La Calera por el campeonato nacional.

Pinilla puso de ejemplo los años anteriores del romántico viajero: “Por qué me vienen con cosas, si un equipo grande como la U hace 10 años atrás perdía 5 partidos segundo, cagando para afuera se iba el técnico, qué me dicen que no”.

“Hoy día porque la realidad de la U es diferente, porque estamos acostumbrados a que pelee el descenso, porque hoy está metida en un lugar que no es de la U, hoy está clasificada como un equipo chico”, complementó Mauricio Pinilla sobre el presente de la U.

"El hincha de la U está triste, es un equipo chico hoy día y el hincha lo siente así, lo sabe. Antes la gente de la U iba al estadio a vibrar, a alentar, hoy tienen tristeza en sus rostros porque el equipo es triste y no calienta a nadie”, profunidzó el ahora comunicador.

¿Qué dijo Pellegrino?

"Si estoy acá, es porque estoy muy motivado. La U viene de muchos años muy malos, y hemos sido capaces de mejorar a muchos niveles, defensivo, ofensivo, rentabilizar, ser eficientes. Hemos tenido altibajos mentales, de competitividad y rendimiento, y ahora ¿El responsable es solo el entrenador? Yo creo que no. Y entonces la pregunta es ¿Si se va Pellegrino, todos esos males se van? Si yo siento que si yéndome, todos esos males se van, me iría", comentó el entrenador de la U.

"No necesito que me den seguridad, ya estoy acá porque ya tengo un contrato, me respetan, me pagan y me tratan bien. Yo le doy seguridad al club con mi trabajo. En la mañana de hoy hablamos con los dirigentes para ver qué podemos aportar cada uno para mejorar, pero también uno también pueden hacer las cosas bien, pero también perder", añadió sobre la dirigencia azul.