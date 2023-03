Mauricio Pinilla: "Dibu Martínez jamás va a jugar en un top 5 de Europa"

El ex delantero sigue picado con el golero campeón del mundo, Pinilla ya había criticado a Martínez tras el mundial de Qatar 2022, ahora le lanzó duros comentarios por el premio The Best que recibió el polémico Dibu.

"Dibu Martínez jamás va a jugar en un top five de Europa", disparó Pinilla sin argumentar nada más, dejando en claro que no le dejará pasar una al guardametas del Aston Villa.

Pinigol además se refirió a la elección del mejor jugador del año, premio que recayó en Lionel Messi,

"Lamentablemente los parámetros dicen que es un año calendario, pero al final termina siendo más preponderante lo que sucedió en el Mundial, más allá de que Messi levantó la Copa del Mundo,lo de Mbappé fue superlativo y se termina privilegiando eso, para mí Mbappé es el jugador del año", cerró.