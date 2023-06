Mauricio Pinilla deja la escoba tras revelar el futuro de Alexis Sánchez

Mauricio Pinilla adelantó lo que podría pasar con el futbolista formado en Cobreloa. El ex Coquimbo reveló que Alexis Sánchez habría tomado la decisión de extender su estadía en el Olympique de Marsella. Según Pinilla, el ex Arsenal se mantendrá en Francia.

“Chilenos y chilenas: el futuro de Alexis no está cien por ciento definido, sino que un 90%. Hoy Alexis Sánchez, por una oferta mayor a la que recibió este año, estaría renovando contrato con el Olympique de Marsella”, lanzó en ESPN.

El actual comentarista deportivo y ex delantero de la U añadió que “a menos que aparezca algo que lo vuelva loco, de un equipo clase A de primer nivel, Alexis Sánchez la próxima temporada seguirá siendo jugador del cuadro francés”.

Mauricio Pinilla no tiene dudas sobre el futuro de Alexis Sánchez.

La potente reflexión del Niño Maravilla

"En este final de temporada había partidos que teníamos que ganar, que comerlos, pero bueno, eso que sirva de experiencia a mí y a todo el equipo. La experiencia son las que te dejan«, señaló en palabras reproducidas por ADN.

"A mí me gusta la presión. Me gusta cuando las cosas van difíciles para estar ahí y sacar personalidad. Si en la vida fuera todo fácil, no sería una vida linda de vivir", agregó Alexis Sánchez.

El ex Inter lanzó una frase que se hizo viral en las redes sociales: "hay momentos difíciles y momentos fáciles, es parte de la vida y eso es lo lindo", concluyó.

El entrenador Eduardo Berizzo habló en la previa al partido con Republica Dominicana, en la que reveló la gran importancia que tiene Alexis Sánchez dentro de 'La Roja'.