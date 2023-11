Mauricio Pinilla defiende a Ben Brereton haciendo un mea culpa

Ben Brereton no está pasando un buen momento actualmente y ha sumado muchas críticas por mostrar un bajo rendimiento en La Roja. Sin embargo, sumó una férrea defensa de Mauricio Pinilla, quien salió al paso de los detractores.

"Ben lo está haciendo muy bien. Yo no tenía ninguna expectativa de que fuera titular desde el día uno y el Villareal cuando lo lleva sabe eso también", comenzó asegurando Pinilla en ESPN.

Luego, el exdelantero de Universidad de Chile aseguró que hay que darle tiempo para que obtenga una verdadera adaptación.

"Él tiene que vivir un proceso por lo menos de doce meses, vivir un campeonato, vivir lo que significa jugar en un formato y liga diferente. Ahora está dos escalones más arriba, pese a que la Championship sea competitiva", agregó el actual comentarista deportivo.

Finalmente tuvo tiempo para hacer también un mea culpa de su carrera, la cual se truncó debido a las malas decisiones.

"Le va hacer muy bien y yo como consejo se lo doy porque tomé malas decisiones, que pasaban seis meses que no jugaba y me quería ir inmediatamente. Hoy me arrepiento porque podría haberme quedado, haber luchado y podría haberme quedado ocho años en el mismo equipo y no lo hice porque cada vez que había una dificultad, me arrancaba", fueron las sinceras palabras de Mauricio Pinilla.

Es así como Ben Brereton encontró en Mauricio Pinilla una gran defensa de los críticos que comentan su actual presente en Villarreal, el cual no ha carecido de dificultades debido a lo complejo que le ha resultado su adaptación.