¿Ya no está tan seguro? Mauricio Pinilla comienza a dudar del título en Universidad de Chile

Universidad de Chile es uno de los mejores equipos que está teniendo esta temporada el Campeonato Nacional. Los azules se ubican en la primera posición de la tabla de posiciones, a tres puntos de su más cercano perseguidor Palestino, con quienes vienen de empatar en la fecha pasada y a quienes buscan sacarle más ventaja este fin de semana.

Cabe recordar que el romántico viajero fue uno de los equipos que más participó durante el mercado de fichajes, trayendo una gran cantidad de refuerzos, donde destacaron el regreso de Marcelo Díaz al equipo y también la incorporación de Gustavo Álvarez como el nuevo director técnico del equipo, quien viene de ser campeón con Huachipato en la temporada pasada.

Si bien Universidad de Chile se ubica en la primera posición en la tabla de colocaciones del Campeonato Nacional, lo cierto es que arrastra una preocupante racha de empates, donde no ha logrado poder tomar más distancia del resto de los equipos. Es precisamente por esto que Mauricio Pinilla, está poniendo en dudas el título que pueden obtener los azules esta temporada.

Tras una conversación con Radio Agricultura, el ex jugador azul señaló su preocupación tras el empate ante Palestino de la última fecha. "La U no hizo un buen partido frente a Palestino. Supieron jugarle bien a la U, a pesar de que fue un duelo accidentado, ya que le regalaron un gol en el primer tiempo", comenzó diciendo el ex futbolista.

Por otro lado, la seguidilla de empates que ha tenido Universidad de Chile en las últimas fechas, mantiene bastante preocupados a los hinchas, como también a Mauricio Pinilla. "Es preocupante lo de la U, me parece que no está 100% consolidada como para decir que puede llevarse el título de este torneo", sentenció.