En la última edición de ESPN Chile, el ex delantero y hoy panelista dejó claro que Emiliano Martínez no debería burlarse de Kylian Mbappé. "Si yo, arquero, voy a andar con una guagüita con la cara de un tipo que me metió cuatro tiros de cuatro en mi portería, ni me aparezco ni lo agarro en brazos".

Al recibir de respuesta que el Dibu ya es campeón del mundo, Pinilla disparó con todo. "¿Qué tiene que ver? ¡Me clavó cuatro! Cuatro veces le pateó al arco y cuatro goles le hizo. ¿Sabes lo que hago? Lo abrazaría, le hago cariño, pero no andaría... Aparte, el tipo ya salió campeón del mundo en el Mundial anterior".

"Cuando fuimos bicampeones de América, nosotros no andábamos con fotos de Messi ni nada. ¿Quién soy yo para burlarme de Messi?", lanzó.

Finalmente, Mauricio Pinilla arremetió con todo contra el portero. "¿Quién es Dibu Martínez? ¿Quién es para burlarse de Mbappé? Seguramente será un ícono mundial. De él, seguro se van a acordar que tapó un par de penales".