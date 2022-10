Mauricio Pinilla barre el piso con el plantel de Universidad de Chile

Pinigol se refirió al equipo alternativo que Sebastián Miranda envió a la cancha del Estadio CAP de Talcahuano y con el que fue crítico.

"Hay una tremenda responsabilidad de (Sebastián) Miranda, ya el equipo 'A' le funciona un poco y mete un equipo totalmente alternativo, pero tampoco tenía más en defensa. Lo peor de hoy día fue la fase defensiva de la U", sostuvo el ex delantero en Deportes en Agricultura.

"Casanova puede que llegue y Domínguez totalmente descartado por un desgarro. Tendrá que hacer dupla con alguno de estos dos chicos (Bastián Tapia e Ignacio Tapia) quienes han tenido una temporada para el olvido. Los dos han sido grandes artífices de la mala campaña de la U, sobretodo cuando los sostuvo Diego López", agregó.

"No es que no me guste la dupla de los dos Tapia, pero como dupla no funcionaron nunca. (Luis) Casanova, que era un jugador que venía desde enero lesionado y en dos semanas demostró mucho más que los dos. Casanova tampoc es que sea el Virgil van Dijk de la U", manifestó.