El ariete de Coquimbo Unido utilizó sus redes sociales para pedir a las autoridades que decreten una cuarentena total en Chile por el coronavirus.

Mauricio Pinilla ha utilizado constantemente sus redes sociales para expresar su preocupación por la pandemia del coronavirus que afecta no solo a Chile, si no que también a todo el mundo. Por lo mismo, en las últimas horas emplazó a través de las redes sociales al Presidente Sebastián Piñera para que decrete una cuarentena total y así no sigan aumentando los casos de contagios.

Argentina en cuarentena ¡TOTAL! Y Chile ¿cuándo? Presidente Sebastián Piñera”, fue la publicación a través de su cuenta de Twitter y que generó un poco de polémica entre sus seguidores, quienes le recordaron las medidas que ha tomado el Estado para abordar la crisis.

De hecho, un usuario le contestó diciendo que la cuarentena total es una medida extrema y que se debe aplicar en última instancia, situación que ocurrió en Argentina. Sin embargo, el ex delantero azul le respondió categóricamente.

“O sea que esperamos muertes?”, respondió el artillero, situación que generó una ola de respuestas, quienes apoyaban su tweet, mientras que otros le recordaban que muchas personas necesitan salir a las calles todos los días para generar ingresos económicos o que la ciudadanía no ha sido lo suficientemente responsable con realizar una cuarentena voluntaria para evitar nuevos contagios.

REVISA EL HILO DE COMENTARIOS ACÁ:

Argentina 🇦🇷 en cuarentena TOTAL...!! Y chile 🇨🇱 cuando @sebastianpinera — Mauricio Pinilla (@pinigol51) March 20, 2020