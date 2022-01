Mauricio Pinilla cree que los azules volverán a pelear arriba, pero tendrán que pasar algunos semestres para que lleguen los mejores resultados para el Bulla.

"Es un misterio lo que está pasando con la U, porque es un equipo nuevo que se está formando. El 80% del plantel será nuevo, y tenemos la incertidumbre de lo que va a plantear el nuevo entrenador, y también los dirigentes en el año. Pero de a poco se han empoderado en sus cargos, y me parece que hay que dejarlos trabajar para ver la mejor fórmula para seguir realizando su proyecto", le reveló el exdelantero a En Cancha.

"Es que hacer una evaluación ahora creo que es prematuro. Lo importante es que Roggiero ha hecho las cosas que él ha querido, lo que le ha parecido mejor para el club en estos momentos, y si se le dio la capacidad de poder decidir, me parece fantástico. Esa es la idea. A un gerente deportivo hay que dejarlo trabajar, que desarrolle el proyecto que tiene en mente, y que por lo demás fue aprobado por el club. Yo espero que resulte todo de la mejor manera", complementó.

Pingol cree que: "Sinceramente no sé qué habrá pasado por la cabeza de los dirigentes, pero si parte del proyecto es no renovar a jugadores grandes que no encajan con la nueva idea, es totalmente válido. Si es una decisión deportiva, no hay nada que criticar. Ahora, esperemos que puedan ser reemplazados con jugadores que sí estén a la altura, con la cantidad de goles que hizo Joaquín o con la entrega de "Cachila", que a pesar que tuvo un bajón importante en la recta final del campeonato, marcó dos goles cruciales en la salvación de la U. Pero si es una decisión técnica con un trasfondo deportivo, creo que hay que respetarlo".

El ex Coquimbo esgrimió que: "No sé cómo será, pero hay una visión de fútbol sudamericano, un conocimiento de parte de los dirigentes y del entrenador de todo el fútbol de la región, y en ese sentido no creo que se haya armado un plantel a la ecuatoriana, sino que uno para poder competir en los frentes locales ahora y, más adelante si los resultados se dan, en el ámbito internacional. Ellos tienen experiencia en eso y hay que dejarlos hacer lo suyo, y después exigirles resultados.

Respecto a la localía de los azules, dijo que: "Sí, la U estaba acostumbrada a jugar ahí. Lamentablemente no ocupando ese estadio es siempre como jugar de visitante, a pesar de que la gente de la U acompaña en el lugar que sea, el estadio que representa a la U es el Nacional, y no usarlo ha significado una desventaja importante".

Para cerrar, dijo que: "Yo creo que la U no lo va a lograr en un año, ni tal vez en dos... Esto es un proyecto, y si se respeta yo creo que en dos o tres años la U ya podría encaminarse a poder competir con lo que viene haciendo Católica. Colo Colo tuvo un año bueno, con buenas actuaciones, con un Gustavo Quinteros que le sacó rendimiento al plantel, pero todavía no está a la altura de lo que viene haciendo institucionalmente la UC. Colo Colo sigue en ese proceso, ya está un año adelantado a la U, pero en camino todavía de alcanzar la plenitud de Católica. La U recién está empezando, veremos ese proyecto realizado en un par de años.

