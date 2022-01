Mauricio Pinilla se comparó con Ben Brereton Díaz

Mauricio Pinilla recordó su trayectoria en europa en ESPNF360 y justificó el consejo que le da a Ben. "Por experiencia, me pasó a mí. Hice seis meses muy buenos en Grosseto, me llegaron propuestas en ese tiempo de Udinese y Genoa, pero no quise partir a ningún lado".

"'Voy a hacer el año completo', dije, porque teníamos posibilidades de subir. Y después, al final de la campaña, me fui por mucho más dinero, el pase estaba más caro y yo más consolidado como jugador", subrayó el ex Coquimbo.

Para cerrar, le recomendó que: "Creo que tiene que terminar la temporada en el Blackburn e irse después a la Premier League. Es nacido en Inglaterra, no me digan que se va al Sevilla. Él quiere jugar la Premier League, que es la mejor liga del mundo", reflexionó Pinigol.

Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.