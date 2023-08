Mauricio Pellegrino sueña con ganarle a Colo Colo

Mauricio Pellegrino sacó la voz tras la derrota de Universidad de Chile ante Unión La Calera, el entrenador azul también ya piensa en el próximo Superclásico que se jugará en el Estadio Santa Laura.

“Estamos en ese momento en la que la situación de los adversarios se convierte en gol y las nuestras no podemos tener eficacia en los partidos. El cuestionamiento importante no es el del DT, es el del club”, declaró Pellegrino de entrada.

“Estamos en un espiral que las cosas no están saliendo. El equipo no está entregado, el equipo está trabajando, está luchando y estamos acá para hacerle frente a la situación. Estamos dolidos por nuestra gente, pero queriendo seguir luchando”, explicó sobre el duelo ante los caleranos.

Además, se refirió al duelo ante Colo Colo del próximo sábado: “Vamos a volver a tener la gente para el próximo partido, quiero poner el punto de esperanza en un partido que será maravilloso. Ya tengo ganas de jugarlo, mis jugadores también, porque ya están hablando de eso”, cerró.

"FUE UNA DERROTA DOLOROSA PORQUE VENÍAMOS LEVANTANDO NUESTRO NIVEL"#ESPNFShowChile Mauricio Pellegrino, DT de #UdeChile, habló tras el revés frente a #ULaCalera, el quinto de su equipo en los últimos seis partidos. pic.twitter.com/WbwFJ5OcTK — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) August 26, 2023

Cristopher Toselli respaldó al entrenador

“Es evidente que no podemos estar contentos porque son situaciones amargas como esta que pasamos. No es primera vez que vivimos cosas así como club y los más grandes deben mostrar madurez y experiencia, son situaciones que queremos revertir”, comenzó señalando el golero azul.

El ex jugador de Universidad Católica le entregó todo su apoyo a Pellegrino: “Nosotros estamos al 100 por ciento con él, yo no soy quién para dar una respuesta sobre si debe seguir o no. Queremos salir de esta situación que no nos gusta”, concluyó.