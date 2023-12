Mauricio Pellegrino entrega señales sobre su posible salida de la U

Esta temporada no ha sido de las mejores para Universidad de Chile, los azules se ubican actualmente en la novena posición de la tabla de colocaciones, manteniéndose a un punto de la zona de copas internacionales. Debido a esto el equipo ha recibido un gran número de críticas, las cuales van dirigidas principalmente a Mauricio Pellegrino.

El actual director técnico del romántico viajero es apuntado como uno de los principales responsables del mal momento del equipo. Es por esto que también se ha hablado mucho sobre su posible salida de la institución a final de temporada, donde sus últimas declaraciones entregaron más luces sobre esta posibilidad.

Al actual campeonato le quedan dos fechas para terminar y todo apunta que Mauricio Pellegrino no será renovado a final de temporada. Esto se graficó todavía más luego de las más recientes declaraciones entregadas por el propio estratega, las cuales dan a entender que ya está resignado con su salida de Universidad de Chile.

También te puede interesar: "Gino Costa se integra a Contigo en la Mañana de CHV luego de su partida de TVN".

"Todos los que terminamos contrato obviamente tenemos la obligación y la dignidad profesional de trabajar y competir hasta el último día. Después del año difícil que hemos tenido, ustedes me han dicho que batí el récord porque pasé los seis meses. Llegar a los doce meses después de las idas y vueltas es porque hemos superado mucha adversidad".

El estratega además añadió que, "no he tenido ninguna conversación y el silencio habla por sí solo. No hacer ni decir nada también es una actitud. Si la institución está esperando hasta el final, me hubiera gustado tener una respuesta al respecto", señaló Mauricio Pellegrino sobre la nula oferta en cuanto a su renovación en el equipo.