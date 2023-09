Mauricio Pellegrino aburre a todos y exigen su salida: "hay que echarlo"

Mauricio Pellegrino agotó todos sus créditos tras sumar una nueva derrota al mando de Universidad de Chile, esta vez por 3-1 y ante un rival directo como Copiapó. Esto colmó la paciencia de hinchas y de la prensa, quienes fueron claros para exigir su salida del club.

"El resumen es súper simple, creo que los clubes tienen que tener responsabilidad monetaria y lo entiendo y lo comparto, pero tienen que echar a Mauricio Pellegrino", mencionó Jorge "Coke" Hevia en diálogo con Bolavip.

En esa misma línea, agregó que "¿están esperando que renuncie?, hay que echarlo. El año de la U ha sido espantoso, no le ha dado ningún valor agregado a la U".

Finalmente, también se tomó su tiempo para repasar a la dirigencia de los estudiantiles asegurando que no hay manera de sacar a alguien de los puestos superiores.

"Tienen que echarlo, luego después pueden decir ¿y la culpa dirigencial? Bueno, no hay como sacarlos a esos. Para mí Pellegrino no puede seguir en la U", concluyó Hevia.

Caamaño también criticó a Mauricio Pellegrino

Otro que le cayó con firmeza a Pellegrino fue Cristián Caamaño, quien no tuvo piedad para criticar la gestión del argentino en el banco de la U destacando los pocos puntos conseguidos.

"Dos puntos de los últimos 24, si eso no es causal de despido de un entrenador y hay que ver que decisión toma Pellegrino y si tiene la valentía de renunciar. No creo, si no lo hizo después de cuatro derrotas muy difícil que lo haga en estos momentos"