Mauricio Israel se lanzó con todo en contra de Lasarte

El controvertido periodista deportivo habló con RedGol mientras se prepara para su regreso a la televisión y lanzó una dura crítica en contra de Martín Lasarte.

"Lasarte ha jugado timoratamente, no me gusta su planteamiento, pero es lo que se esperaba de un técnico que viene a cuidar su trabajo, pero que no viene a ganar”, disparó para empezar.

El ex Mega, dijo que: "es una apuesta que no está resultando y yo espero como hincha y fanático del deporte ver a la selección en el Mundial de Qatar. A mí me encantaría ir,

"Ahora, si esta selección es capaz de sacar un buen resultado en Brasil y ganarle a Uruguay de pronto se nos abre la posibilidad y clasificamos sería maravilloso, pero va a ser mérito de los jugadores, no del técnico", reclamó.

Después complementa que “yo lo he dicho públicamente, a mí no me gustó nunca la contratación de Martín Lasarte porque pasó lo mismo que pasó cuando trajeron a Pizzi, lo mismo que pasó cuando trajeron a Pedro García, que traen entrenadores que son la décima opción y que no les estaba yendo bien en su carrera".

Israel cree que: "Cuando trajeron a Pizzi iba último con el León en México, tú no puedes traer de técnico de la selección chilena a un tipo que le está yendo pésimo en un campeonato nacional y que además no tenía ni la trayectoria ni la capacidad, y en el caso de Martín Lasarte, ¿hace cuánto tiempo que no estaba dirigiendo?", continúa.

Tras eso añade que el DT charrúa "las últimas veces que había dirigido en Chile le había ido mal y los mismos dirigentes de la ANFP reconocieron que fue la opción X o J o Y, a mí me parece que faltó decisión de parte de la ANFP para haber dado un salto cualitativo y haber traído un técnico con mejor perspectiva y que tuviera además la inteligencia de saber aprovechar los últimos momentos de la Generación Dorada".

“Es muy poco el tiempo que lleva Pablo Milad y no ha hecho nada, bueno, trajo a Lasarte, cambió a los árbitros y puso a (Javier) Castrilli, pero todavía no se han visto los resultados. En su caso es muy poco tiempo para juzgarlo, yo no he visto nada sustancioso en su trabajo todavía”.

LAS DOS FINALES QUE LE QUEDAN A CHILE:

Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.