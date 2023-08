Mauricio Israel revela que Arturo Vidal tiene un curiosa enfermedad

Mauricio Israel no deja tranquilo a Vidal, el conductor de Círculo Central aseveró que el volante de la Roja está nuevamente en problemas.

“Lo de Vidal que perdió a sus caballos es cierto. Le quedan 3 o 4 que están en el Club Hípico, son caballos de carrera, pero de valores bastante bajos, pero eso no es lo relevante acá”, comenzó diciendo en el programa de día domingo en la noche.

Ahí vino el potente mensaje del comunicador: “A mí lo que me preocupa es su ludopatía. Fíjese usted que me dieron este dato, confirmado, cuando Vidal no apuesta en las carreras del Club Hípico la masa de apuesta baja en un 5%”.

Gerard Piqué y Vidal jugando póker en España.

“Entre 1.200 y 1.800 millones son las apuestas en un día. Entre 60 y 90 millones apuesta cada vez Vidal. Por favor, ayúdenlo, sáquenlo de ahí”, cerró Israel.

No es el primer ataque de Israel a Vidal

El comentarista hace unas semanas aseguraba que el King: "está pasando por un horroroso momento económico".

"Les voy a dar dos datos: el primero, Vidal tenía un campo grande, donde tenía un haras con 80 caballos de carrera. Muchos de ellos ganadores de carreras, y los vendió todos. Ya no le queda un solo caballo a Vidal", aseveró Israel.

La respuesta de Arturo Vidal no se hizo esperar: “este se llama Arranca Ladrón”, junto al emoji de un avión, le contestó aquella vez en Instagram.