Mauricio Israel recibió una ola de críticas en su regreso a la televisión

El comentarista deportivo estrenó este domingo "Círculo Central", programa que conducirá. En el primer episodio, Israel quiso dar una reflexión sobre la vuelta a las pantallas.

"Se cumple una nueva fecha del fútbol, una nueva oportunidad para confirmar a los que se afirman en la parte alta, la angustia de los que están abajo y la lucha de los que están en la medianía. Todos, buscando una nueva oportunidad para superarse, como en la vida”, inició en su discurso.

“Hoy vivimos una nueva fecha y, particularmente yo, hoy vivo una nueva fecha. Mi propia nueva fecha. Y esta mi nueva oportunidad. No puedo estar más agradecido de volver a entrar a la cancha, me siento mejor y más preparado que ayer, me siento más tranquilo y más dispuesto, me siento feliz y también les debo confesar que muy nervioso”, confesó Israel.

“He visto cómo un país y un planeta cambia. Cambia como la vida de cada uno de nosotros. Esta, la vida que cada día nos pone a prueba, como la que estoy viviendo en este momento. Y les debo confesar que yo jamás pensé que esto volvería a pasar”, puntualizó.

Así reaccionó Twitter:

"Mauricio Israel" …la tele … máquina culia sin memoria…!! pic.twitter.com/6d7sYqoyiH — Daniel López (@BoricGavriel) March 7, 2022

Mauricio Israel volvió a la TV, se escapo de Chile acusado de fraude por cerca de 270 millones de pesos, llego a acuerdo pagó 14 millones

hoy vuelve a ser figura publica con todos los "beneficios" que eso conlleva.

Este país está loco. — Pablo Roldán López 🎬🌳 (@proldanlopez) March 7, 2022

Que asco #MauricioIsrael papito corazón y ladrón, que salió arrancando de Chile después de estafar y robar a sus amigos y la comunidad judía lo mandó a Israel donde vivía en un hotel de lujo, mientras la esposa salía en la tv diciendo q no tenían ni para comer #CirculoCentral — LaVane✨zurda✨🌳🍊 (@LaVane1979) March 7, 2022

Weás que empelotan: ver a sinvergüenzas como Mauricio Israel de regreso a la TV.

Hay que hacer reformas al Código Penal en lo que a prescripciones se refiere. — LaTera (@la_tera_vive) March 7, 2022

Lo unico q falta es q #mauricioisrael se gane el #copihuedeoro este año. Mejor "revelación" o mejor estafador! Tuvimos nuestro propio #estafadordetinder y no supimos!! — 🇨🇱 🏳️‍🌈 (@ivo_40ok) March 7, 2022

Gonzalo Gálvez 🇨🇱🌳@gonzalogalvez·1h"La presencia de Mauricio Israel en los medios es una ENORME falta de respeto, burla e insulto, a muchos colegas periodistas que luchan día a día por una oportunidad. Estafó, delinquió y arrancó como las ratas, aún así vuelve a los medios. Este país está PODRIDO"…

