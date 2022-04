Mauricio Israel "pide las penas del infierno" para Pablo Milad

El comentarista Mauricio Israel le dio con todo a Pablo Milad y pide su salida de la ANFP luego que el árbitro Francisco Gilabert revelara presiones para cobrar un penal en el duelo entre Huachipato y Copiapó por la promoción.

“Yo lo dije el domingo en el programa Círculo Central: tarjeta roja para Pablo Milad y todo su directorio”, dijo Mauricio Israel en conversación con Paulo Flores y RedGol.

El comunicador aseveró que: “con este antecedente adicional yo no sé qué están esperando o pensando para renunciar. ¡Váyanse! La verdad es que no me lo esperaba, nunca me imaginé que en el fútbol chileno se pudieran dar cosas como éstas”.

Mauricio Israel sentencia: “creo también que, en el caso de Gilabert, debió haber hablado antes y no esperar hasta este minuto, porque si no pasaba lo de Castrilli (y el paro de árbitros) jamás se habría sabido la verdad”.