Mauricio Israel lanzó dura acusación en contra de Fernando Felicevich

El comunicador volvió con todo a la televisión chilena, Israel acusa a los dueños de Universidad de Chile.

El actual presidente de Azul Azul respondió en su momento ante los rumores: "No he tenido la oportunidad de reunirme con él. Sí hemos hablado telefónicamente, como lo he hecho con otros representantes de jugadores desde que me sumé al club y como es lógico que sea así en esta primera etapa", lanzó.

"El año pasado se insinuó que había un representante de futbolistas que era dueño de la U. Hoy recibí información de que Fernando Felicevich sí es dueño de Universidad de Chile. Hay un grupo inversionista que tiene casi el 60 por ciento, pero el otro 40 lo desconocemos. Me dicen que el maneja la U es él", lanzó categórico.

Mauricio Israel pidió que se aclare la situación, ya que le está generando un daño a los hinchas y la institución. "Me encantaría que transparenten quiénes son los dueños. No hay a quién pedirle explicaciones".

"Me aseguran que sí. Aquí hay bastantes irregularidades y hay que aclararlas de una vez por todas. Que se transparente lo que pasa en el fútbol chileno", agregó.

Por ahora, desde la U han negado que Fernando Felicevich tenga algo que ver con la institución

"Hay 14 clubes del fútbol profesional cuyos dueños son representantes. Claro, no aparecen en los papeles porque usan palos blancos, pero son ellos los que mandan en el fútbol chileno", recalcó.

Tras ello, Mauricio Israel hizo un llamado a las autoridades para tomar cartas en el asunto. "¿Debiéramos insistir en una investigación de la ANFP, la Contraloría o las Sociedades Anónimas? (...) La nueva ministra del Deporte dijo que impulsaría la separación de la ANFP y la Federación y casi la mataron".

