Mauricio Israel lanzó dura acusación en contra de Fernando Felicevich

El comunicador reaccionó tras las acusaciones ligadas a Universidad de Chile, afirmando que es el represente majena algunos periodistas que trabajan en distintos medios de comunicación.

“Felicevich reaccionó contra aquellos que han planteado, que somos varios, que él está detrás de Universidad de Chile… me va a perdonar, pero una persona que está viendo que hay gente que está pagando para decir una cosa así, es porque se está mirando al espejo”, dijo Mauricio Israel.

“¿Usted cuánto paga para que no se dijeran cosas así? Me parece una acusación gravísima y la verdad es que es la típica reacción del que se siente culpable", lanzó el conductor de Círculo Central

Ahí entró Felipe Bianchi al debate: “yo no pondría nunca las manos al fuego por nadie en ninguna industria, tampoco en el periodismo, pero hay un enorme grupo de periodistas deportivos que no reciben plata por decir lo que tienen que decir, para decir lo que creen, y lo han demostrado por años. Esto no es igual que la industria en la que se mueve Fernando Felicevich, acá no hay que pagar para escuchar o que alguien diga algo. Aquí las cosas se dicen por lo que uno ve, siente o quiere informar, y lo que ha recopilado de información. Si él cree que los que dicen que tiene una influencia muy grande en la U lo están haciendo por plata, entonces habría que pensar que los que están callados también lo hacen por plata”.

Israel volvió a la carga: “hace unos días nos preguntábamos cuando se van a dar cuenta estos señores que tienen que hacer lo que hacen otros, que es empezar a representar a talentos, como le llaman en Estados Unidos…. Allá es absolutamente válido que un conductor de televisión o periodista tenga un representante, acá no se estila mucho. Hay representantes de artistas, como con Lucho Jara…”.

“Este señor Felicevich está tratando de tener personas que son influyentes en la prensa para representarlos. ¿O estoy mintiendo, señor Felicevich?”, sentenció Mauricio Israel.