Mauricio Israel está furioso por el alza de los precios en el fútbol chileno

En conversación con RedGol, el popular comunicador sacó la voz por los altos precios de los tickets de algunos duelos del campeonato chileno, Israel señaló que "esto parte del nivel que está mostrando la ANFP y el fútbol chileno hoy en día. Es un desorden en donde no hay nadie que regule nada, esa es la verdad".

Además, reflexionó sobre lo ocurrido en el Colo Colo vs Magallanes del pasado domingo. "Esto ya lo comenzamos mal con la Supercopa, cuando presentaron el trofeo con cintas pegadas con masking tape y que se desarmó cuando se la entregaron a Magallanes", destacó.

"La verdad es que esto es una vergüenza. Los clubes están tratando de recuperar, no sé de dónde, las platas. Estamos en un país que está con crisis, con una inflación desatada. Cobrar 17 y 22 mil pesos por una galería me parece de una desproporción que no tiene nombre", cerró.