Mauricio Israel estalló en rabia tras conocer el ataque a inmigrantes en Iquique

El ex comentarista deportivo entró al debate con una reflexión que compartió en redes sociales.

Mauricio Israel.

El controvertido periodista nacional Mauricio Israel reaccionó con indignación a los hechos ocurridos el pasado fin de semana en Iquique con la crisis migratoria. Esto, luego que un grupo de vecinos lanzó al fuego las pertenencias de algunos ciudadanos extranjeros en el sector de calle Las Rosas con Avenida Aeropuerto, donde se ubicaba un improvisado campamento en un sitio baldío.

“REPUGNANTE. Si bien es cierto es que son personas que ingresaron ilegalmente a Chile, no es culpa de ellos la situación que tienen que enfrentar. Tienen que abandonar sus países porque están sumidos en la pobreza y desesperación a los que han sido llevados por sus inoperantes gobiernos”, dijo de entrada el ex comentarista deportivo.

Y en esa misma línea, agregó: “yo que he sido inmigrante en 3 países en estos últimos 13 años, veo con vergüenza el trato que reciben estas personas que entraron al país porque no hemos sabido hacerlo en forma ordenada y con la opción que nuestras leyes les ofrece. El nacionalismo no se puede expresar con estos actos. Es cierto que no se puede aceptar a todos, en todo el mundo para inmigrar hay que cumplir con ciertas condiciones”.

Además, reflexionó sobre el trato que se le da a las personas que llegan al país. “¿Dónde queda el si vas para Chile? ¿Qué tratará como amigo al forastero? esta es solo una foto de lo que está por venir. No vaya a ser cosa que en un tiempo más, los mismos que quemaron las pocas pertenencias de estos migrantes, se encuentren, ellos mismos pasando por lo mismo. Dios proteja a Chile y los Chilenos. Solo queda ofrecer disculpas y ver de que forma se puede regular la situación de esta pobre gente”, cerró.